È un’America più divisa che mai. È un’America in cui tutto sembra essere bianco o nero. Rosso o blu. E la situazione che sta attraversando è sì uno stress test per la democrazia, ma lo è anche per i media e l’informazione. Una polarizzazione dell’elettorato così marcata da far sì che il presidente Donald Trump, lo scorso 6 novembre, abbia indetto una conferenza stampa dalla Casa Bianca denunciando - senza però portare prove, indizi e senza rispondere alle domande dei giornalisti - una gigantesca frode elettorale che gli avrebbe negato la vittoria. E tantissimi suoi elettori gli hanno creduto sulla parola, nonostante al momento prevalgano le smentite (ultima in ordine di tempo quella della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) e nonostante la stragrande maggioranza dei grandi network...