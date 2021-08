Questa intervista a Jane Lepori, a capo dell’Associazione Zenzero e fondatrice della stessa, è stata realizzata soltanto poche ore prima del sanguinoso duplice attacco terroristico all’aeroporto di Kabul per mano dell’Isis. La sua Associazione si è mossa attivamente per permette l’evacuazione di più persone possibili in fuga dall’Afghanistan e, nel momento in cui le parliamo, già 50 civili sono riusciti ad essere messi in salvo in Italia mentre altri quaranta sono ancora in attesa. «I ponti aerei sono quasi chiusi» racconta la nostra interlocutrice. «L’Italia, cui ci appoggiavamo, ha rimpatriato i suoi soldati. Noi però siamo sempre in contatto e, se tutto quadra, vi sarà un’evacuazione via terra».

In contatto con lei fin dalla sera prima, la signora Lepori ci aveva parlato dei suoi timori...