«Giornalista!», urla un capoccia talebano nel caos delle fucilate che disperdono la manifestazione di protesta contro il nuovo Emirato. Due sgherri vestiti alla Rambo, grazie all’equipaggiamento abbandonato dagli americani, mi trascinano verso un fuoristrada dell’ex polizia di Kabul, che diventa la mia cella momentanea. Dal finestrino assisto alla repressione: giornalisti bastonati con i calci dei fucili mitragliatori, manifestanti ammanettati a terra e presi a calci in faccia. Per fortuna i talebani sparano sopra le teste e non ad altezza d’uomo per evitare un bagno di sangue. I proiettili infrangono però diverse finestre al quarto piano dell’hotel dei giornalisti, che stavano filmando la manifestazione dall’alto.

Internet tagliatoDa ieri il nuovo regime islamico ha cominciato a tagliare internet...