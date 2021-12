Sulle prime, il 2021 assomigliava tanto, tantissimo all’anno della svolta. Quello, insomma, che ci avrebbe permesso di sconfiggere il coronavirus e, parallelamente, riabbracciare la normalità perduta. In parte, va detto, è stato così. E il merito, manco a dirlo, è del vaccino. Tuttavia, la (rin)corsa si è trasformata presto in una maratona. Estenuante. Sfiancante. Da una parte le reticenze dei cosiddetti no-vax, dall’altra i Paesi più poveri che faticano a procurarsi le dosi necessarie. In mezzo le mutazioni del SARS-CoV-2, autentiche variabili impazzite.

Il primo campanelloLa vittoria era lì. A portata di mano, anzi di ago. Problema: sul finire del 2020, nel Regno Unito, ha fatto la sua comparsa una variante più contagiosa e virulenta rispetto al ceppo originale, quello di Wuhan per intenderci....