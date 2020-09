Paolo Sanvido, qual è il progetto al quale tiene di più per l’Ente ospedaliero cantonale?

«Sono diversi, ma tutti con un solo obiettivo: migliorare la presa in carico dei pazienti. Nel 2017 abbiamo dato avvio al progetto fortemente voluto da Giorgio Pellanda che presuppone un assetto organizzativo e gestionale efficiente e snello per stare al passo con i tempi e poter rispondere in modo adeguato ai bisogni dei pazienti. Accanto ai quattro ospedali regionali e alla Clinica di riabilitazione EOC, vede gli Istituti multisito assumere la responsabilità per le attività multi-disciplinari e complesse, con un’unica responsabilità di conduzione amministrativa, medica e scientifica all’interno di tutto l’EOC. Gli istituti EOC sono lo IOSI, il Neurocentro, quello di Pediatria della Svizzera italiana,...