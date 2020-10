La Confederazione ha stipulato un contratto per l’acquisto di 4,5 milioni di dosi di vaccino con la statunitense Moderna Therapeutics. La firma risale ad agosto, e nel frattempo l’azienda biotecnologica – entrata nella terza fase di sviluppo del prototipo – ha aperto una filiale nel nostro Paese, a Basilea. Una novità, per Moderna, che per la prima volta ha lasciato i confini nazionali per espandersi nel cuore dell’Europa. Abbiamo dunque voluto conoscere più da vicino questa industria farmaceutica, sulla quale sono riposte parte delle speranze di un vaccino sicuro ed efficace contro la COVID-19.

Rapporti costanti«Fin dalla fondazione di Moderna, la Svizzera ha giocato un ruolo importante nello sviluppo dell’azienda» commenta Dan Staner, managing director del ramo elvetico. «Abbiamo infatti...