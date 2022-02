Il caso

L’esempio dell’Islanda, che cesserà la caccia ai cetacei nel 2024, segna un passo in avanti – Ma migliaia di balene e delfini continuano a morire sulla scia di tradizioni anacronistiche – Per Natalie Maspoli Taylor di Sea Shepherd Svizzera non si tratta solo di proteggere una specie in via d’estinzione, ma di preservare anche un equilibrio necessario alla vita sul nostro Pianeta