Non aveva parenti Marinella Beretta, la donna di 70 anni ritrovata morta in casa dopo oltre due anni. Nessuno si era preoccupato più di tanto nel non vederla più dall’ormai lontano 2019. Anche se le fatture e i giornali si accumulavano dentro e sopra la bucalettere. I vicini pensavano si fosse trasferita, che avesse cambiato casa a seguito della pandemia. E invece Marinella era sempre rimasta lì, nella sua villetta. L’hanno ritrovata, quasi per caso, per via del forte vento che ha colpito la Lombardia negli scorsi giorni. Le folate avevano reso pericolanti alcuni rami del giardino della villetta dell’anziana e si era reso necessario l’intervento dei pompieri.

