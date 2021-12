5

La mostra

Dal 2 Dicembre al 20 Gennaio 2022 l’Istituto Svizzero presenta a Milano la mostra «Talking Measures or How to Lose Track» degli artisti svizzeri Li Tavor e Nicolas Buzzi – Sviluppata appositamente per gli spazi espositivi, i due artisti presentano un’installazione immersiva che connette musica, suono e architettura – AUDIO