Banche più distanti dalle energie fossili

Nel triennio 2016-2018, 33 grandi banche mondiali hanno finanziato aziende attive nel settore dell’estrazione, della lavorazione e della distribuzione delle energie fossili per un totale di 1.900 miliardi di dollari. Carbone, petrolio e gas, come si legge nel report «Banking on Climate Change» della Rete d’azione per le foreste pluviali (RAN). Una cifra astronomica, raggiunta anche...