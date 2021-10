Cinque o sei anni fa, in pochi avrebbero scommesso che i vaccini a base di mRNA sarebbero stati decisivi per combattere il dilagare di un coronavirus. Non ci credeva nemmeno la Novartis - la Casa farmaceutica che questi vaccini aveva cominciato a sperimentarli -, tanto che nel 2015 pensò bene di vendere questa tecnologia ad altri. Dopo cinque anni e una pandemia scoppiata nel 2019, i vaccini a mRNA sono diventati i protagonisti della svolta nella vaccinologia, per la prevenzione del COVID e di altre malattie virali e non.

Trent’anni di ricerche

La storia di questi vaccini è iniziata una trentina di anni fa, in Francia, nei laboratori dell’Istituto Pasteur (ora Sanofi Pasteur), dove si riuscì a produrre un antigene del virus dell’influenza usando l’mRNA: problemi tecnici allora insormontabili...