La domanda che si pongono quei pochi (purtroppo: l’interesse dovrebbe essere decisamente più diffuso) che in Occidente si occupano di politica estera e più in generale di quanto avviene nel continente che si è già (ri)conquistato il suo posto al centro del mondo è: che fine ha fatto il Giappone? Domanda più che legittima, se pensiamo che, nonostante il sorpasso e l’incolmabile distacco subito dalla Cina, parliamo pur sempre della terza potenza economica del mondo e dell’alleato regionale più importante, anche se non sempre adeguatamente rispettato e consultato, degli Stati Uniti, dunque del cosiddetto «mondo occidentale». Un Paese che, nonostante i formali vincoli costituzionali - tuttora vigenti ma «superati» da ardite quanto oramai politicamente stabilizzate «interpretazioni» -, rappresenta...