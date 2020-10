Il casinò di Lugano cerca un nuovo direttore. Il concorso è stato pubblicato oggi ma il processo sarà lungo e nel frattempo, dopo le dimissioni della direttrice Emanuela Ventrici, a guidare i 250 dipendenti dell’azienda è stato chiamato Gianmaria Frapolli, classe 1982, già membro del CdA. A lui il mandato ad interim fino all’entrata in carica del suo successore, prevista tra giugno e settembre 2021. Molte le sfide che lo aspettano: una su tutte il lancio della casa da gioco online.

Gianmaria Frapolli, lei ha assunto il ruolo di direttore ad interim in un momento storico difficile, in piena pandemia. Come vede i prossimi mesi per il casinò?

«La mia attività come consigliere di amministrazione della Casinò Lugano SA, che ricopro da giugno del 2016, ha visto passare la casa da gioco da momenti molto...