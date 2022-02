Il cielo si fa blu, volendo citare Blanco in Blu Celeste. O quasi. Per la Cina, e di riflesso per Pechino, è una notizia. Come se qualcuno, con un colpo di mano, avesse cancellato lo smog e il grigio. Proprio in occasione delle Olimpiadi invernali. Si tratta, va da sé, di una svolta epocale, soprattutto pensando ai livelli di inquinamento registrati fino a una decina di anni fa. Quando, per intenderci, si parlava di «Airpocalypse» e i turisti preferivano rimanere alla larga.

La qualità dell’aria pechinese è migliorata. E continua a migliorare. Quantomeno, riferiscono i media, i giorni in cui era impossibile vedere gli edifici dall’altra parte della strada e le persone indossavano mascherine per proteggersi dalle polveri fini, beh, sono alle spalle. L’aria disastrata di Pechino, nel 2016, fece...