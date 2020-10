Abbiamo fatto un viaggio tra le aziende sul territorio, in un momento per tutti complesso, fatto di incertezze e fantasmi. Con un lockdown non ancora del tutto assorbito e un altro che qualcuno sente alle porte. E a volte basta anche solo la sensazione di essere vicini alla chiusura per ritrovarsi bloccati, tenuti in scacco come l’economia tutta.

Sentire arrivare la crisi

Il settore dei trasporti internazionali ha una particolarità rispetto alle crisi: le sente arrivare prima degli altri. Ne avverte l’inizio perché è abituato a guardare lontano. Il Ticino vanta una lunga tradizione in questo campo, ed è dunque da qui che inizia il nostro viaggio fra le aziende, piccole e grandi, del nostro cantone. «È già da fine gennaio che conviviamo con le misure di protezione che il virus ci impone», ci spiega...