Coronavirus sotto test

La COVID-19, oltre a costituire un’emergenza sanitaria mondiale, divide la società e perfino gli esperti della materia. Mentre in tutto il mondo gli Stati rilanciano l’esigenza di introdurre misure restrittive alla luce dell’esplosione - un po’ ovunque - dei contagi, virologi e infettivologi si confrontano sulla pandemia e sui passi più opportuni da compiere per tutelare la salute pubblica. Per fornire alcuni spunti di riflessione sul coronavirus e su come tutelare la propria salute dalla sua minaccia, abbiano intervistato due note personalità: il professore dell’ETH di Zurigo Martin Ackermann, direttore della task force scientifica COVID-19 Svizzera e il professore tedesco Sucharit Bhakdi, autore del libro critico “Coronavirus un falso allarme?”.

Cosa si sa oggi sulla pericolosità del coronavirus...