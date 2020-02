Così i beni rifugio tradizionali continuano a tenere il campo

I beni rifugio sono per definizione quelli che tendono a non perdere valore nel lungo periodo e che vengono quindi scelti da una parte degli investitori come ancoraggi. In genere, più sono elevate le incertezze economiche e politiche, più cresce l’interesse verso i beni rifugio. Quando le acque dei mercati sono meno agitate generalmente cala la propensione verso questi porti considerati...