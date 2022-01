Ottantacinque giorni di attività, settemila persone sfollate, tremila strutture distrutte, un morto. È questo il bilancio dell’ultima eruzione del Cumbre Vieja, vulcano delle Canarie, che prima di tornare a dormire ha fatto parlare di sé in tutto il mondo per l’inusuale durata e violenza dei suoi «capricci». Mai, secondo i dati a disposizione degli esperti, un’eruzione della «Cima vecchia» si è estesa su un lasso di tempo così lungo. Ma, per quanto spaventoso, l’evento registrato nell’arcipelago spagnolo è ben lungi dall’essere la più estesa tra gli innumerevoli vulcani disseminati nel mondo. Basti pensare che il monte Yasur, situato sull’isola di Tanna (Oceano Pacifico), sta eruttando in maniera praticamente ininterrotta da almeno 247 anni: nel 1774 il suo bagliore sembra abbia funto da guida...