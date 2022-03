Due insegnanti in pensione, un direttore di una casa per anziani e due autisti. Cinque uomini. Una storia. Ma anche uno spontaneo gesto di solidarietà e carità. Che dal Ticino ha allungato le maglie fino alla Polonia. A pochi chilometri con il confine ucraino. È qui che dopo una serie di peripezie è arrivato oggi il carico di aiuti umanitari partito venerdì da Breganzona. Luca, Gido, Marco, Nando e Luca. Cinque uomini. Un destino. Che ha molte facce. Luoghi. Intoppi. Speranze. Sogni. Ma soprattutto un lieto fine. Perché gli aiuti raccolti in Ticino riusciranno a proseguire fino a Kiev. Alle persone che in queste ore vivono sotto le bombe della guerra. E hanno bisogno di tutto. Dai vestiti ai prodotti per la prima infanzia. Dalle coperte ai generi alimentari. Che iniziano a scarseggiare. Perché...