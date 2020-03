Nella giornata di mercoledì il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità per far fronte alla diffusione del coronavirus. Due giorni dopo, venerdì, il Governo ha comunicato nuove misure, ovvero la chiusura delle scuole, l’interruzione dei servizi non prioritari da parte dell’amministrazione pubblica così come una stretta per quanto riguarda l’economia privata, i cui dettagli saranno comunicati entro sabato.

Interpellato dalla SRF, il capo della Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Daniel Koch ha affermato che il resto della Svizzera a un certo punto seguirà le misure intraprese dal Ticino per combattere l’epidemia di coronavirus. Insomma, il nostro cantone potrebbe fungere da esempio nella gestione della crisi.

Per cercare di capire...