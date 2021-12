Dati cerebrali e intelligenza artificiale: dove andrà il metaverso?

È sulla bocca di tutti. Anche perché, nelle intenzioni, promette di rivoluzionare le nostre vite. Ridefinendo l’equilibrio fra chi siamo nel mondo fisico e cosa facciamo in quello virtuale. Parliamo del metaverso, il cosiddetto futuro di Internet. Un futuro immersivo. Totale e totalizzante. In 3D. Un futuro, tuttavia, non privo di criticità e, per questo, simile al presente: disinformazione, odio, teorie complottiste, perfino molestie. Gli esperti concordano: il metaverso potrebbe ereditare le piaghe che caratterizzano i social di oggi. E, peggio ancora, vederle crescere a dismisura, complice la realtà aumentata. Molto, in questo senso, dipenderà dai sistemi di intelligenza artificiale. E dalla loro capacità di intercettare contenuti offensivi e fuorvianti. Altra criticità, sotto forma di domanda:...