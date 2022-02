NOMAD. In maiuscolo, quasi a voler sottolineare la grandezza e l’ambizione di un’iniziativa – invero – volutamente intima. Di mezzo, va da sé, ci sono l’arte contemporanea e il design. Oltre all’Engadina e, nello specifico, Samedan. Chesa Planta, per l’occasione, aprirà le sue porte. All’interno, nuovi galleristi e vecchie conoscenze, oltre ai cosiddetti progetti speciali. Segnatevi le date: dal 1. al 6 marzo.

Si tratta, in tutti i sensi, di un gradito ritorno visto che la cornice alpina e St. Moritz avevano già ospitato diverse edizioni di NOMAD, presente in passato pure a Venezia, Monaco e (in forma virtuale) Cannes. Per capirne di più ci siamo rivolti ai due fondatori, Giorgio Pace e Nicolas Bellavance-Lecompte.

L’intimità prima di tutto«La nostra idea – afferma Pace – è quella di creare...