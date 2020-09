Era il 23 settembre del 2010 quando Angelo Renzetti diventò presidente del Football Club Lugano. Dieci anni dopo, abbiamo incontrato il numero uno bianconero nel suo ufficio, fra cimeli del passato, traguardi e progetti futuri. «Sono entrato in una cosa più grande di me» afferma.

Presidente, partiamo da questa tappa storica: si sarebbe mai immaginato di tagliare un simile traguardo?

«In realtà, ho sempre sperato di trovare qualcuno che mi seguisse in questa esperienza. Di fare una società forte con altre persone. Ho sempre vissuto con questa speranza, anche i risultati ottenuti avrebbero dovuto attirare qualcuno. Mi ero reso subito conto che una cosa del genere non va fatta da solo. Non a caso ero entrato per gradi, con il 20% prima e poi con il 40%. Il mio piano era: guardate, abbiamo ripreso...