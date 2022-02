Oltre dodici ore di lavoro al giorno, ma un enorme senso di soddisfazione e di orgoglio ripagano ogni sforzo. La settimana dedicata alla salute e al benessere – nel nostro padiglione «Reflections» a Dubai – sta per volgere al termine. Dopo aver visto nella puntata precedente – dedicata alla presenza della SUPSI all’interno del padiglione svizzero ad EXPO 2020 –, i preparativi alla vigilia dell’apertura della mostra «SSPH+ for Sustainable Health», siamo ora giunti al racconto di questa intensa settimana negli Emirati Arabi Uniti. È con gli occhi dei protagonisti di questa avventura che abbiamo modo di apprendere la realtà, i retroscena e anche le emozioni di un evento di importanza mondiale. «Nonostante il progetto non sia stato sempre di facile gestione – complici la distanza, la pandemia e...