«Dopo la tragedia del 4 agosto il Libano deve rifondare le sue istituzioni»

Nassif Youssef Hitti è stato Ministro degli Esteri libanese fino al 3 agosto 2020, quando ha dato le dimissioni. Il giorno successivo c’è stata la catastrofe al porto di Beirut. Hitti sarà tra i relatori del MEM Summer Summit 2020 (www.mem-summersummit.ch) organizzato dall’USI e che quest’anno si svolgerà online il 29 agosto dalle ore 9:00. Grazie alla collaborazione dell’USI lo abbiamo intervistato sulla grave situazione in Libano.

Signor Hitti, lei si è dimesso il 3 agosto, quindi fino a pochi giorni fa ha vissuto in prima linea l’emergenza economico-sociale in Libano. Quali le principali cause del fallimento del Governo Diab?«Fin dalla prima settimana di governo abbiamo lavorato per intraprendere riforme strutturali a più livelli, consapevoli del fatto che era in corso una crisi enorme che...