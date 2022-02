Trecentoquarantasei morti. 346. In due incidenti aerei. Due velivoli passeggeri che si schiantano a distanza di meno di cinque mesi. E a pochi minuti dal decollo. La causa? Un sistema di controllo automatico che spinge il muso degli aerei verso il basso, fino all’impatto. E, di quel sistema, chi pilota i due velivoli non ne sa nulla. Non può quindi disattivarlo e muoiono tutti. Uomini, donne, bambini, padri, madri, fratelli, sorelle, figli, figlie, nipoti, mogli, mariti, compagne, fidanzati. 189 vittime in Indonesia il 29 ottobre 2018. Si trovavano a bordo del Lion Air 610 decollato da Giacarta. 157 vittime il 10 marzo 2018, sul volo dell’Ethiopian Airlines 302 partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Si potrebbe descrivere con queste poche righe quanto è successo con il Boeing 737 MAX 8,...