Per decenni, i grandi e piccoli aerei con la livrea tricolore sulla coda sono stati fieri (e felici) di stare lassù. Tra le nuvole. Nel blu dipinto di blu. Simboli riconosciuti di un Paese. Marchio di fabbrica della bellezza. Tutto finito. Tutto andato in malora. Ora si scende. Si spengono i motori. Per sempre.

Stasera atterra a Fiumicino l’ultimo volo di Alitalia: è l’Az 1586, in arrivo attorno alle 23 da Cagliari. Domani è un altro giorno. Il giorno di ITA, Italia Trasporto Aereo. Un giorno triste per la storia dell’aviazione civile italiana.

La possibilità di resuscitare, per l’ennesima volta, la compagnia di bandiera è definitivamente svanita. Sotto i colpi di una crisi che dura ormai da 30 anni. Un lasso di tempo troppo lungo, durante il quale i governi romani hanno buttato via 13, forse...