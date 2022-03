Banalità: gli aerei sono fatti per volare. Chiariamo il concetto: le compagnie, se i velivoli restano a terra, perdono soldi. Lo abbiamo visto durante la pandemia. Per i vettori russi, l’incubo è tornato. Complici le sanzioni occidentali che, va da sé, toccano pure l’aviazione. E chissà quando torneranno lassù Ukraine International Airlines e le altre compagnie ucraine. Si parla del 23 marzo, ma la guerra sarà finita? Sì, no, forse.

C’è chi aveva investito forte in RussiaPer chi si fosse perso le puntate precedenti, le compagnie russe al momento non possono volare nello spazio aereo europeo e in quello nordamericano. Non possono neppure ricevere i pezzi di ricambio da Airbus e Boeing, per tacere dei servigi di società di manutenzione come Lufthansa Technik. Ora, beh, rischiano di perdere una...