Amare il cinema, negli anni Novanta, significava (anche) adorare la santissima trinità. Pizza formato famiglia, divano, videocassetta a noleggio. Quelli più attempati alzino la mano: quante serate avete passato così, fra una maratona di spaghetti western e il meglio di John Carpenter? Ecco.

All’epoca, ognuno aveva il suo rivenditore di fiducia. Spesso, dietro al bancone c’era un vero e proprio amante della settima arte. Capace di consigliare e indirizzare. Per dire: Quentin Tarantino, proprio lui, prima di sfondare lavorava in un videonoleggio. In mezzo a tanti negozietti, però, svettava un gigante. Blockbuster. Il re indisturbato, prima che si imponesse lo streaming. Nei citati anni Novanta, questo colosso vantava oltre 9 mila punti vendita e 84 mila impiegati negli Stati Uniti e in altri Paesi,...