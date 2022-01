Sei stanco, hai sonno, ma non vai a letto. «Ancora un attimo». Per tirare il fiato, curiosare un po’ su Instagram, leggere un ulteriore capitolo, finire la partita online, guardare «solo un altro episodio». Sono le 2 del mattino e sei sul divano, con gli occhi che si chiudono e la sveglia puntata alle 6.30. Benvenuto nel bàofùxìng áoyè. Un termine usato in Cina per descrivere la «ritorsione nel non andare a dormire presto». Una «vendetta» (in origine) contro il datore di lavoro che annulla completamente la persona rubandole ogni energia e spazio di libertà durante la giornata. Bedtime procrastination in inglese. Procrastinazione del sonno (o della buonanotte) in italiano. Sono queste le locuzioni che definiscono il fenomeno psicologico in cui una persona ritarda il momento di andare a dormire...