Sulla Luna? Non ci abbiamo mai messo piede. L’11 settembre? Una catastrofe architettata dalla CIA. L’assassinio di John Fitzgerald Kennedy? Pure. La COVID-19? Una malattia creata in laboratorio e poi sfuggita di mano. La convinzione che alcuni eventi o situazioni siano manipolati in segreto dietro le quinte da potenti forze è un sentimento che da secoli si innerva sistematicamente all’interno della società.

Premessa. Credere a queste narrazioni alternative, definite da molti bizzarre, non è una cosa così tanto da pazzi, soprattutto perché sono articolate in modo avvincente e costruite in maniera ingegnosa. Che spesso rasenta la meticolosità. E soddisfano la mente e il pensiero in modo egregio, perché offrono una spiegazione emotiva a eventi o situazioni difficili da comprendere e che riducono...