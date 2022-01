Due cinguettii, a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro. Due frasi brevi. Secche. Diplomatiche. Di chi è consapevole che la vicenda non si è ancora chiusa. Che i toni bassi sono la strada meno tortuosa per arrivare alla meta. «Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere per l’@AustralianOpen. Rimango concentrato su questo. Sono volato qui per giocare in uno dei tornei più importanti che esistano, davanti a tifosi fantastici». E poi: «Per il momento non posso dire di più, ma grazie a tutti per essermi stati vicini durante tutto questo, e per l’incoraggiamento a rimanere forte».

