Gli animali stanno già mutando le loro caratteristiche morfologiche per adattarsi al riscaldamento climatico. È il segnale d’apprensione lanciato da Sara Ryding, ricercatrice PhD della Deakin University in Australia. Il cambiamento, che sta interessando alcune specie, non è da considerarsi propriamente un buon segno. Secondo quanto la scienziata ha dichiarato al Guardian «la mutazione non significa che gli animali stanno facendo fronte al cambiamento climatico e che va tutto bene. Sta semplicemente a significare che stanno evolvendo per riuscire a sopravvivere – ma non siamo sicuri di quali siano le altre conseguenze di questi cambiamenti per l’ecosistema, o che tutte le specie siano in grado di adattarsi e sopravvivere». Un monito che ci deve far riflettere. Lo studio («Shape-shifting: changing...