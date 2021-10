Lo sappiamo, Facebook sta rivoluzionando la propria immagine. Prima c’è stato l’annuncio sugli importanti investimenti nel progetto del metaverso, poi la volontà di cambiare il nome al social. È in atto una dinamica di forte innovazione. Dinamica volta sia a un ampliamento degli orizzonti e delle possibilità di Facebook che, al contempo, a prendere le distanze dalla una vecchia immagine - critiche e controversie comprese - ormai dotata di poca attrattività.

Il metaverso è fondamentale in questa rivoluzione di Facebook, ma è ancora un concetto astratto e difficile da interpretare. Per capire meglio le implicazioni tra i social e questo mondo virtuale ci siamo rivolti a Lorenzo Cantoni, laureato in filosofia e professore ordinario dell’USI per la Facoltà di comunicazione, cultura e società,...