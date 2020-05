Nelle grandi fiere annuali high tech i protagonisti della digitalizzazione lanciano le loro predizioni per il futuro, come Bill Gates nel 1995 – Non sempre gli scenari previsti si avverano, ma spesso hanno un peso politico ed economico enorme che determina veramente gli anni a venire, come ci spiega l’esperto dell’USI Gabriele Balbi. In pieno tempo di pandemia, il prestigioso trimestrale accademico che copre i campi della comunicazione e dei media Convergence ha pubblicato un saggio firmato dal professore dell’USI Gabriele Balbi assieme al collega dell’Università di Augsburg Christian Schwarzenegger dal titolo curioso e intrigante: When the ‘Messiah’ went to ‘Mecca’: Envisioning and reporting the digital future at the CeBIT tech fair (1986–2018), e cioè: Quando il ‘Messia’ è andato alla ‘Mecca’:...