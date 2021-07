Il 19 luglio è una data impressa nella memoria italiana. Nel 1992 moriva Paolo Borsellino, per mano di Cosa Nostra. Nove anni dopo, nel 2001, iniziava il G8 di Genova, finito nella memoria collettiva per le violenze a margine del raduno degli otto Grandi della terra. Se la «zona rossa» è diventata un’abitudine in tempi di pandemia, così non era vent’anni fa, quando comparve nella città ligure, divisa per «proteggere» i potenti anche dalle mutande stese ad asciugare che avrebbero proposto un’immagine «poco decorosa» alle telecamere di tutto il mondo. L’inizio del nuovo millennio era il momento dei no-global. Genova si riempì di persone pronte a manifestare per chiedere un’economia più equa e meno globalizzata. Urlavano «un altro mondo è possibile». Tra chi ci credeva davvero e aveva intenzione...