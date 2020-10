Ce lo siamo chiesto infinite volte. Possibile che nessun intellettuale tedesco prendesse posizione contro Hitler e le sue farneticazioni antisemite? Possibile che nell’Europa dei lumi nessuno attaccasse culturalmente i fondamenti filosofici che portarono il mondo alla tragedia e la Germania alla totale rovina? Qualcuno ci fu, anche se la sua voce rimase troppo flebile e marginale per mettere in guardia chicchessia da quanto stava per accadere. Nel giugno del 1938, alcuni mesi prima della Notte dei cristalli e un anno prima dell’inizio della Shoah, Oscar Levy – medico e intellettuale ebreo tedesco in esilio a Parigi – scrisse una lunga lettera aperta al Cancelliere del Reich, nota come La scomunica di Adolf Hitler. I toni sono pacati, ironici persino, ma al contempo veementi: Levy, a cui si...