Incertezza e attesa. Volendo fare un’estrema sintesi, potremmo descrivere così il Preventivo 2021, che presenta un disavanzo di 230,7 milioni di franchi (si veda il grafico in fondo) e i cui contenuti sono stati al centro del dibattito del Gran Consiglio. Già, perché l’altrettanto incerta evoluzione della pandemia ha portato Governo e Parlamento a darsi altri sei mesi di tempo prima di mettere nero su bianco quali misure saranno prese per affrontare la crisi economica che ha seguito quella sanitaria. O perlomeno questo è l’obiettivo del rapporto della Commissione della gestione sui conti del Cantone. Il rapporto è infatti stato firmato da quasi tutti i partiti di Governo, che in questo senso vorrebbero stringere una sorta di «patto» di non belligeranza per qualche mese. Unica condizione: il Governo dovrà presentare entro fine giugno un aggiornamento del preventivo con misure che tendano al raggiungimento di un autofinanziamento non negativo. La votazione finale sul preventivo è attesa oggi.

Uno sforzo istituzionale

È stato lo stesso relatore del rapporto commissionale Matteo Quadranti (PLR) a evidenziare sin da subito che l’esercizio di compromesso fatto in Gestione è stato necessario «per consentire al Governo e all’amministrazione di essere operativi dal primo gennaio». Già, perché «se i conti non dovessero essere approvati, l’Esecutivo si troverebbe limitato nella sua operatività in un momento molto critico». Per questo motivo il liberale radicale ha chiesto ai colleghi «uno sforzo istituzionale» nel sostenere il compromesso.

Nello stesso rapporto, ricordiamo, malgrado il compromesso raggiunto, viene anche rimarcato che il preventivo presentato dal Consiglio di Stato «non soddisfa nessuno». In questo senso, durante il dibattito le critiche non sono mancate. Anche Alessandro Speziali (PLR) ha auspicato che il termine di sei mesi per presentare le misure, «non sia un esercizio retorico», bensì «un momento politico serio e coraggioso nel quale si fanno delle scelte». A questo proposito ha spiegato di essere aperto al dialogo, ad esempio, sulle proposte fatte dalla Lega, ma allo stesso tempo ha rimarcato che non è possibile «catapultare nel voto di oggi emendamenti tutt’altro che marginali». Insomma, il PLR sosterrà il preventivo «nella speranza però che nei prossimi mesi» il Parlamento sappia «orientare la sua progettualità, fatta sia di scelte che di rinunce».

Il Legislativo sta andando a spendere i soldi dei cittadini in un momento in cui il Paese sta soffrendo

Critiche assai più importanti sono giunte proprio dalle file della Lega. Boris Bignasca ha infatti spiegato che il movimento di via Monte Boglia sosterrà il preventivo solo se verranno approvati i tre emendamenti da lui presentati che chiedono interventi ben più incisivi: un taglio lineare della spesa dell’1,5%, il blocco delle nuove assunzioni (tranne il settore sanitario) e il blocco degli scatti salariali ai dirigenti. Bignasca ha quindi ricordato che il Legislativo sta «andando a spendere i soldi dei cittadini» in un momento in cui «il Paese sta soffrendo»: «Le misure che chiediamo (n.d.r. con gli emendamenti) sono il minimo del minimo nell’ottica della simmetria dei sacrifici».

Da parte del PPD (che sosterrà il preventivo) il capogruppo Maurizio Agustoni ha però anche voluto porre l’accento sull’importanza di non dimenticare le conseguenze sociali e personali della pandemia: «L’aspetto economico è quello per cui vale meno la pena preoccuparsi. È impensabile lasciar morire il territorio. Il benessere della società e dei suoi componenti è la cosa più importante». Anche il partito socialista sosterrà i conti cantonali, ma il suo capogruppo Ivo Durisch ha auspicato che rispetto a quanto già accaduto in passato (riferendosi ad esempio alla riforma fiscale), «questa volta al fronte non vengano mandati ancora una volta i meno fortunati». Il preventivo verrà invece bocciato dalle altre forze politiche. Paolo Pamini per l’UDC ha criticato il costante aumento della spesa, mentre Samantha Bourgoin la mancanza di sostenibilità dei conti dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Angelica Lepori Sergi (MPS) ha dal canto suo criticato la «logica dell’austerità» che «porterà solo a un aumento della povertà». Lea Ferrari per il PC ha chiesto «un massiccio intervento dello Stato contro le diseguaglianze», mentre Tamara Merlo per Più Donne ha criticato la mancanza di interventi contro le disparità di genere, acuite anche a causa della pandemia.

Mai così dal 2008

Dopo gli interventi dei partiti ha prendere la parola è stato il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi: «È la prima volta dalla crisi del 2008 che le entrate registrano una contrazione così importante. Il Parlamento ha promosso diverse misure durante la pandemia, ma senza una vera visione d’insieme». Guardando ai prossimi mesi in cui Esecutivo e Legislativo dovranno dialogare, Gobbi ha quindi spiegato che «ora l’obiettivo del Governo è presentare delle misure puntuali e in maniera concertata». Ad ogni modo, ha ricordato che il Consiglio di Stato si è già attivato chiedendo all’amministrazione di essere prudente sulle spese non necessarie, invitando poi indirettamente il plenum ad approvare i conti. Dal canto suo, anche il direttore del DFE Christian Vitta ha ricordato che in questo periodo il Governo non è certo rimasto fermo. A questo proposito ha ricordato i 7,9 milioni delle «prestazioni ponte COVID» messi a disposizione di chi vive un momento di difficoltà, così come i 75 milioni che dovrebbero arrivare dalla Confederazione per i «casi di rigore» ai quali parteciperà anche il Cantone. Due misure che non sono attualmente contenute nel preventivo, ma saranno presenti nell’aggiornamento che l’Esecutivo presenterà a giugno.

