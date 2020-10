Sta nella definizione, nella natura letteraria dei giganti l’essere vittima dei pregiudizi. Troppo grandi per essere veri, per essere apprezzati, nelle fiabe diremmo amati. Lo stesso vale per le torri eoliche, anche per quelle che stanno per entrare in servizio sul passo del San Gottardo.

I giganti sono arrivati sul San Gottardo, dominano il passo. Il passo è loro, anzi tutto loro. In particolare in questi giorni di provvisoria chiusura al transito. Al confronto, tutti sembrerebbero comunque formichine. Nelle immagini catturate dal nostro drone, volato fin lassù, a un metro dalle pale o poco più, ci si riconosce a fatica. Al momento sono giganti immobili. Torri vere e proprie, in attesa che venga attribuita loro vita vera, che venga permesso loro di essere davvero utili, e non fini a loro stesse....