Alzi la mano chi non s’è mai sentito attratto da un mistero. Da uno di quei rompicapi che nemmeno gli esperti possono risolvere. Uno di quelli che lascia libera la mente di vagare e di dare una propria lettura, per quanto fantasiosa. Come non essere affascinati da un evento al quale, pur con tutta la tecnologia e la conoscenza delle quali disponiamo, non si può dare una spiegazione univoca e razionale?

Quello divenuto famoso come «l’incidente del passo di Djatlov» è uno di questi enigmi, uno di quelli che tira in ballo Yeti ed esperimenti sovietici. Forse, però, sarebbe più corretto scrivere che era uno di questi, dato che l’ETH di Zurigo, ad oltre 60 anni dagli accadimenti, è riuscito a fornire un’interpretazione che non vada a scomodare i mondi della criptozoologia e della pseudoscienza. Una...