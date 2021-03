Questa mattina all’alba le sirene dei rimorchiatori hanno suonato all’unisono, in segno di giubilo. Dopo molti tentativi sono infatti riusciti a disincagliare la nave portacontainer Ever Given, ferma da sei giorni all’imbocco sud del canale di Suez. Uno degli snodi del commercio globale è stato liberato.

1) Come si è svolta l’operazione di soccorso?

La società che ha coordinato i lavori – si tratta dell’olandese Smit Salvage, che ha già partecipato alla rimozione dei relitti della Costa Concordia (2012) e del sottomarino Kursk (2001) – ha agito via acqua e via terra, supportata da mezzi del governo egiziano. Da una parte una decina di giganteschi rimorchiatori ha spinto e trainato la Ever Given, una delle navi più grandi al mondo, aiutati da draghe che hanno aspirato la sabbia sotto e attorno...