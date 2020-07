I settori del turismo e della ristorazione stanno conoscendo una buona fase. Superata la chiusura obbligata, l’estate Ticinese è partita. La conferma arriva da Ticino Turismo che, tramite il suo direttore Angelo Trotta, fa sapere che si stanno registrando «grandi flussi di visitatori provenienti sia dalla Svizzera tedesca che da quella francese. Le scorse settimane sono state caratterizzate da un vero e proprio boom di prenotazioni che hanno raggiunto quota 90% in settimana e addirittura 100% nei weekend». Non basterà, molto probabilmente, per chiudere l’anno in pareggio. Eppure è un segnale incoraggiante. Da oggi, tuttavia, qualcosa cambierà. Ancora. Nel nostro cantone, unica eccezione in Svizzera, entra in vigore l’obbligo – per l’intero settore della ristorazione – di indossare la mascherina.

Pienone nel Luganese

Fra gli esercenti di Lugano, città che in questi giorni di bel tempo è visitata da molti turisti confederati, l’obbligo di utilizzare un dispositivo di protezione è stato accolto di buon occhio. «Nel mio locale non abbiamo mai smesso di utilizzare la mascherina» ci dice Guido Sassi, proprietario del Sass Cafè in Piazza della Riforma. «Dunque l’obbligo non ci tocca, proprio perché già siamo abituati a proteggere noi e il cliente». Cliente che generalmente accoglie favorevolmente l’uso della mascherina da parte dei camerieri. «È una questione di sicurezza» spiega ancora Sassi. «Adotteremo questa misura finché ce ne sarà bisogno. Alla fine è un po’ come quando venne introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici. La gente magari storce il naso ma poi si abitua, tanto che oggi nessuno oserebbe più fumare all’interno di un bar o di un ristorante. Dunque sì, sono assolutamente favorevole alla mascherina». In generale, a Lugano, si nota una differenza piuttosto netta: nei bar, la mascherina fatica a farsi strada. Un po’ diverso invece il discorso legato ai ristoranti del centro, dove l’uso è già piuttosto frequente. «Per noi non cambierà nulla» ci raccontano alcuni camerieri dell’Argentino «nascosti» dietro la mascherina chirurgica. «Lavoriamo così oramai da tempo». Spesso, è anche una questione di immagine. Come ci confida un altro esercente: «I dispositivi di protezione, specie con il caldo, aumentano la sensazione di fatica durante il servizio e a volte manca il fiato. Però vorremmo che il nostro locale venga riconosciuto dalla clientela proprio per questo: non abbiamo mai mollato, sin dal primo giorno. Si soffre di più, d’accordo, ma per una buonissima causa. Chi reggerebbe un secondo lockdown?».

Nel Locarnese si parla tedesco

Spostandoci nel Sopraceneri, il Locarnese sta vivendo un’estate decisamente insolita e anche il Pardo dovrà metaforicamente mettersi la mascherina. Nonostante gli stravolgimenti causati dalla pandemia, la risposta da parte dei turisti è stata positiva e la lingua di Goethe, come di consuetudine, resta tra le più parlate per le vie di Locarno, Ascona e Muralto così come sulle rive della Verzasca. Tornando alle mascherine, passeggiando in Piazza Grande notiamo come i dispositivi di protezione vengano utilizzati da una buona metà degli esercizi pubblici. Balza subito all’occhio come la maggior parte dei camerieri che li indossano preferiscano la visiera in plexiglas. «I miei dipendenti indossano la visiera già da due settimane, l’abbiamo scelta perché più comoda da portare durante tutto il turno rispetto alla classica mascherina chirurgica», ci spiega il gerente del bar e ristorante Piazza Bruno Mileto. «La vera domanda che mi faccio è: perché noi sì e tutti gli altri no?». Per Mileto, insomma, sarebbe stato meglio estendere l’obbligo a tutti, come avviene ad esempio in Lombardia, o almeno a tutte le attività commerciali. Anche perché il rischio è quello di accendere i riflettori sulla categoria. In ogni caso, Mileto non teme che i clienti possano storcere il naso davanti ai camerieri mascherati, anzi: «Secondo me sono contenti, soprattutto chi segue le regole non può che essere soddisfatto». Spostandoci di poche centinaia di metri, una situazione simile la riscontriamo sul lungolago di Muralto. Anche qui i camerieri sembrano prediligere la visiera, più comoda e in grado di mantenere una sorta di contatto più personale con il cliente. Da un lungolago all’altro, anche ad Ascona lo scenario è molto simile. «Per noi l’obbligo delle mascherine imposto dal Cantone non incide nel nostro stile di servizio, già adattato ad inizio stagione per rispettare le distanze sociali», ci spiega Giacomo Bianchi, food&beverage manager dell’Eden Roc di Ascona, struttura che oltre all’albergo con 4 ristoranti offre anche un lounge sulle rive del lago. Certo, ad oggi camerieri non la indossano (essa viene invece utilizzata nelle cucine e negli uffici, ndr), ma la direzione ha elaborato un protocollo di cento pagine che prevede un’apposita formazione del personale, sottoposto a regolari controlli della temperatura corporea, e un rigoroso rispetto della distanza sociale, con almeno due metri tra i tavoli. «Puntiamo molto anche sulla collaborazione con il cliente. Chi pernotta nell’albergo viene avvisato al momento della prenotazione mentre al ristorante le pietanze vengono servite all’estremità dei tavoli, appositamente allungati, proprio per rispettare la distanza sociale». Da parte della clientela, prosegue Bianchi, c’è stata molta comprensione per queste misure e la risposta è stata molto positiva. L’auspicio è che gli ospiti non si sentano spaventati da prescrizioni di sicurezza aggiuntive come appunto le mascherine. «Il nostro servizio non cambia», conclude il nostro interlocutore. «I clienti svizzeri hanno reagito molto bene e hanno deciso di trascorrere le vacanze in questa regione. Offrendo loro un servizio di qualità e con alti standard di sicurezza contiamo anzi di riconquistare quelli ‘‘persi’’ negli scorsi anni».

Angelo Trotta: «Questa misura verrà accolta favorevolmente»

Da oggi sarà obbligatorio indossare le mascherine per tutti gli operatori del settore della ristorazione. Dal punto di vista turistico, questo obbligo è un ostacolo o una rassicurazione per il cliente?

«In generale si tratta di una rassicurazione e sono dell’avviso che questa misura verrà accolta favorevolmente dalla clientela. A questo proposito, tengo a sottolineare che la grande maggioranza degli operatori del settore aveva già introdotto il protocollo volontariamente. Il discorso sarebbe stato diverso se le autorità avessero deciso di estendere l’obbligo di indossare la mascherina anche ai clienti come sta avvenendo in alcuni Paesi a noi vicini. In questo caso avrei senz’altro parlato di “ostacolo”. È comunque importante che le misure introdotte siano nel limite del possibile non discriminatorie per il Ticino rispetto alle altre regioni Svizzera per non creare un’ immagine di minore sicurezza alle nostre latitudini».

Più in generale, le misure sanitarie in essere sono un ostacolo per il turismo?

«Parlerei di “male necessario”. Non è stato facile per gli operatori adeguarsi a protocolli che, di fatto, hanno costretto la maggior parte di loro a lavorare in modo diverso. Ogni categoria ha dovuto, in pochissimo tempo, dotarsi di un piano di protezione. Il lavoro è cambiato sia per chi si interfaccia in prima persona con i clienti, sia per chi lavora “dietro le quinte”, in cucina o in amministrazione. Sappiamo bene quanto sia difficile cambiare delle abitudini consolidate. Gli operatori sono comunque riusciti ad adeguarsi al meglio alle nuove normative e a riaprire le singole strutture in piena sicurezza. Avremmo tutti volentieri fatto a meno delle misure sanitarie ma, in questo momento, tutti sono consapevoli che occorre fare di tutto per evitare un secondo “lockdown” che sarebbe catastrofico per il nostro settore e per l’economia tutta».

Personalmente, come ha interpretato il «caso Belgio»? È possibile che l’immagine del Ticino sia stata scalfita?

«Si è trattato di una decisione sbagliata che fortunatamente è stata rivista nel giro di poco tempo. Ritengo dunque che la nostra immagine non ne abbia risentito, anzi. Ha contribuito a rafforzare ancora di più, nell’immaginario collettivo, un dato di fatto: il Ticino attualmente è una delle regioni con il più basso numero di nuovi contagi. Con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, ci siamo subito mossi per spingere le autorità belghe a rivedere la loro decisione. In questo siamo stati da subito supportati sia dall’ambasciatore svizzero in Belgio Philippe Brandt che da Svizzera Turismo. È stato un bel lavoro di squadra».

©CdT.ch - Riproduzione riservata