«I’m just a climatologist». Sono state le sue prime parole da Premio Nobel. Klaus Hasselmann però non è solo quello, e non è un climatologo tra tanti altri. E, se lo scorso ottobre, l’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso, per la prima storica volta, di premiare proprio un fisico del clima, ben capiamo la portata del lavoro di Hasselmann e, di conseguenza, l’urgenza della tematica. Ne abbiamo parlato proprio con il 90.enne professore tedesco, partendo però dal film del momento.

Nel film, la minaccia è una cometa diretta verso la Terra. Gli scienziati provano ad avvisare la politica: «C’è una cometa, e sta puntando verso la Terra». La politica dice loro: «Aspettate, aspettate e vediamo».

E poi forse qualcuno ancora non ha visto “Don’t look up”, su Netflix, e allora non andiamo oltre....