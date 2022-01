Dacia Maraini. Scrittrice, vincitrice di numerosi premi letterari, saggista, poetessa, regista, ma soprattutto acuta e sensibile indagatrice della condizione femminile. Personaggio poliedrico e dalle mille sfaccettature, sempre dalla parte delle donne, ha raccontato ai nostri microfoni momenti inediti della sua vita. Dalle origini svizzere alla reclusione nel campo di concentramento in Giappone, passando per la sua relazione con Moravia fino ad arrivare all’attualità e alla sua casa in Abruzzo.

Le origini ticinesi di Dacia Maraini: cosa può raccontarci in merito?«Non ho mai fatto delle ricerche approfondite in merito. Forse questa è l’occasione giusta. So che la famiglia Maraini ha origini ticinesi e che il padre di mio nonno aveva una fabbrica di zucchero a Lugano. So che era una famiglia...