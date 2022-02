La situazione in Ucraina è tesa. La Russia, dopo avere riconosciuto le regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, ha avviato una vera e propria invasione. L’annuncio di Putin, al riguardo, è piuttosto eloquente. Sulla regione del Donbass e sull’intero Paese soffiano ormai i venti di guerra. E il sentimento di inquietudine si sta diffondendo in tutta Europa. Anche alle nostre latitudini. Ma come vedono questa situazione i cittadini ucraini che vivono in Svizzera? Quali sono le preoccupazioni che vivono a così tanti chilometri di distanza dal loro Paese natale?

Lo abbiamo chiesto ad Andrej Lushnycky, presidente della Società ucraina della Svizzera. L’associazione, stabilitasi a Friburgo nel 1945, è la più antica del suo genere nel nostro Paese. Attiva da quasi 70 anni, risponde ai bisogni delle...