Il legame tra la SUPSI e il mondo del lavoro è sempre stato stretto. Con il lancio del nuovo bachelor in «Data Science and Artificial Intelligence» - che partirà il prossimo settembre -, il Dipartimento tecnologie innovative dimostra, una volta di più, di voler stare al passo con i tempi. Se possibile anticipandoli. «Questo mondo in realtà esiste da una cinquantina d’anni - spiega...