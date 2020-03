Il sistema ospedaliero ticinese ha cambiato faccia nel giro di un mese. Ne parliamo con Luca Crivelli, membro del CdA dell’EOC, professore alla Supsi, economista specializzato in salute pubblica.

Per il momento il sistema sanitario ticinese ha reagito molto bene all’emergenza coronavirus. Risposte e decisioni rapide hanno permesso di far fronte a una situazione difficile in poco tempo. Da dove nasce questa coordinazione?

«Da un approccio pragmatico e, per quanto concerne il sistema ospedaliero ticinese, dalle intuizioni avute dall’area medica dell’EOC. Una delle persone all’origine del dispositivo cantonale mi ha confessato di aver pensato già a fine gennaio alla possibilità di concentrare i pazienti infetti da covid-19 in strutture dedicate. Siccome non era però disponibile un manuale d’uso...