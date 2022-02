Mentre il gas russo diventa sempre più uno strumento di pressione geopolitica, la questione energetica scalda l’Europa. A inizio mese la Commissione europea ha deciso di inserire il nucleare e il gas nella tassonomia delle fonti verdi utili alla transizione ecologica. Come leggere, allora, la scelta di Macron di puntare sul nucleare? Quali divisioni animano l’Europa sul fronte energetico? Il parere di tre esperti.

1. Il 10 febbraio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la costruzione di sei nuovi reattori nucleari, promettendone altri otto. In piena fase di transizione ecologica come interpretare questa scelta?«L’industria nucleare francese conta più di 160 mila impieghi. Macron, con le sue dichiarazioni, ha voluto rassicurare il suo elettorato in vista delle presidenziali di...