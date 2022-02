Il Super Bowl di The Rock

Uno dei momenti più emozionanti del Super Bowl numero 56 è stato la presentazione dei Los Angeles Rams e dei Cincinnati Bengals fatta da The Rock, cioè Dwayne Johnson, con un’enfasi notevole anche per gli standard dell’evento sportivo più atteso e seguito d’America. Ma The Rock non è un annunciatore, né un imbonitore, bensì uno degli attori più pagati del mondo ed un uomo che il football lo conosce perfettamente. Anche se nella memoria collettiva più che le sue parole rimarranno i bicipiti che ormai hanno raggiunto dimensioni imbarazzanti.

Fra i mille impegni cinematografici, quelli con Netflix, le ore in palestra e i suoi interventi su tutto lo scibile umano, The Rock ha trovato il tempo di preparare poche parole in purissimo stile WWE, da far seguire alla sua celeberrima alzata di...