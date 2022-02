L’arredamento, innanzitutto. Pomposo per alcuni, quasi a sottolineare la magnificenza della Russia. Kitsch per altri, come se l’epoca imperiale e zarista fosse solo una questione di pessimo gusto. E poi loro, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Vicini eppure lontani, anzi lontanissimi. Separati da un tavolo immenso. Il vertice di pochi giorni fa, a Mosca, snodo cruciale dell’attuale crisi ucraino-russa, in fondo è racchiuso in questa immagine. Evocativa e significativa. Perché ci dà una misura, chiara, della distanza fra Russia e Francia, o se preferite Unione europea. Sui social, è ovvio, esistono già versioni alternative e altrettanto efficaci.

Le visite di Stato, a ben vedere, sono una messinscena. Ogni dettaglio è studiato in maniera maniacale, perfino le (presunte) gaffe. Soprattutto, l’obiettivo...